Мэр Якутска проголосовала против поправок, но в соцсетях распространили фото, где в ее бюллетене стоит «за»

Мэр Якутска проголосовала против поправок к Конституции, но в соцсетях распространили ее фотографию, где в бюллетене пририсована отметка «за». В итоге в ситуацию пришлось вмешиваться сначала пресс-секретарю чиновницы, затем и ей самой. Сардана Авксентьева не хотела афишировать свой выбор, однако, когда в интернете появилась поддельная фотография, ее пресс-секретарь Алексей Толстяков написал в фейсбуке, что это фотошоп и что мэр не могла проголосовать за поправки, в числе которых отмена прямых выборов мэра. В подтверждении своих слов он опубликовал оригинальный снимок. Мэр Якутска подтвердила, что на настоящей фотографии изображен бюллетень с отметкой «против».