Мэр Якутска проголосовала против поправок, но в соцсетях распространили фото, где в ее бюллетене стоит «за»

Мэр Якутска проголосовала против поправок к Конституции, но в соцсетях распространили ее фотографию, где в бюллетене пририсована отметка «за». В итоге в ситуацию пришлось вмешиваться сначала пресс-секретарю чиновницы, затем и ей самой. Сардана Авксентьева не хотела афишировать свой выбор, однако, когда в интернете появилась поддельная фотография, ее пресс-секретарь Алексей Толстяков написал в фейсбуке, что это фотошоп и что мэр не могла проголосовать за поправки, в числе которых отмена прямых выборов мэра. В подтверждении своих слов он опубликовал оригинальный снимок. Мэр Якутска подтвердила, что на настоящей фотографии изображен бюллетень с отметкой «против».
2020-07-01T16:35:00+03:00
2020-07-01T17:32:59+03:00
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16:35, 01 июля 2020
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