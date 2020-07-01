В избиркоме Петербурга заявили о непричастности полиции к травмированию журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля

В избиркоме Петербурга заявили о непричастности полиции к травмированию журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля. Председатель Горизбиркома Виктор Миненко сказал, что журналиста никто не толкал и что он сам сломал руку при падении.

Накануне Давид Френкель сообщил, что полиция насильно пыталась вывезти его с избирательного участка. Один из силовиков сломал ему руку, после этого председатель участково-избирательной комиссии сказала, что журналист оскорблял присутствующих и неадекватно себя вел. В Горизбиркоме заявили, что он создавал конфликтную ситуацию. Губернатор сказал, что все живые люди, многие устали и бывает избыточный энтузиазм.