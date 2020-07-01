Силовики стянули к Пушкинской площади не менее 20 автозаков, автобусов и газелей. Территорию патрулируют ОМОН, Росгвардия и второй оперативный полк, — сообщает корреспондент Би-би-си Илья Барабанов.

Сегодня координатор движения «Открытая Россия», один из руководитель кампании «Нет» Андрей Пивоваров призвал сторонников выйти на Пушкинскую площадь, чтобы, как он выразился, обсудить результат голосования. Он назвал голосование позорным, сказал, что единственная цель этой процедуры – обнуление сроков Владимира Путина. По его мнению, власти не смогли победить честно. Как сказал Пивоваров, людей, которые не хотят вечного Путина в стране намного больше, чем тех, кто видит в нем спасителя и последнюю надежду России.