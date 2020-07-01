ЦИК: Около 71% россиян поддержали изменения в Конституцию — данные после обработки 1,86% протоколов

На голосовании по поправкам в Конституцию РФ по данным на 16:00 мск обработано 1,86% протоколов, высказались за изменения в Основной закон 71,27%, против — 27,69%, передает корреспондент «Интерфакса» из информационного центра ЦИК.
2020-07-01T16:25:41+03:00
2020-07-01T16:25:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2669341-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:25, 01 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пшик и пустота. О роли культуры и ее работников в путинский период Путинской культуры НЕТ. Есть российская культура прискорбной первой двадцатилетки XXI века. Местами очень впечатляющая. Но создана она вся, от Сорокина до Звягинцева и от Васи Обломова до Васи Ложкина, или в пику государственному императиву («анти-»), или абсолютно вне его («не-»)...