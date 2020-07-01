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16:07, 01 июля 2020

Ангела Меркель раскритиковала США из-за санкций против «Северного потока-2»

По мнению канцлера Германии, этот проект необходимо завершить, несмотря на реакцию Вашингтона.

Экстерриториальные санкции, введением которых угрожают США, не соответствуют правовым представлениям и ожиданиям Германии. Об этом Ангела Меркель заявила в ходе выступления в Бундестаге. Ее слова приводит агентство «Интерфакс». Она признала, что строительство газопровода затруднено, но при этом подчеркнула необходимость все же закончить начатое. По утверждению канцлера, речь идет об экономическом проекте, который имеет политическую составляющую. Также Меркель попыталась успокоить украинскую сторону, заявив, что после введения «Северного потока-2» в эксплуатацию транзит газа через Украину обязательно должен сохраниться.

В конце июня американские конгрессмены рассказали о подготовке законопроекта, который усилит санкции в отношении газопровода. Как ожидается, новые ограничительные меры будут направлены на всех, кто задействован в строительстве «Северного потока-2».

Ранее официальные лица уже заявляли, что отвергают санкции США относительно газопровода. Ранее «Газпром» заявил, что завершит проект своими силами.



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