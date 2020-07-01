Силы полиции стягиваются к Пушкинской площади. Как сообщает с места событий корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов, на Пушкинской площади сейчас дежурит 21 единица техники, есть бойцы ОМОНа, Росгвардии и второго оперативного полка.
2020-07-01T16:04:34+03:00
2020-07-01T16:37:48+03:00
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16:04, 01 июля 2020
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