Силы полиции стягиваются к Пушкинской площади. Как сообщает с места событий корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов, на Пушкинской площади сейчас дежурит 21 единица техники, есть бойцы ОМОНа, Росгвардии и второго оперативного полка.