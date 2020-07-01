Памфилова: Во время голосования по поправкам к Конституции возможны провокации

Во время голосования по поправкам к Конституции возможны провокации. Центризбирком об этом знает, — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.



Ранее председатели избиркомов в Воронежской и Рязанской областях сообщили, что информагентство «Время» распространяет информацию о препятствовании фотосъемки на избирательных участках. В Центризбиркоме утверждают, что серьезных нарушений в ходе голосования по поправкам не отмечено. В то же время, представители движения «Голос» усмотрели признаки масштабной фальсификации.