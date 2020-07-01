ЦИК начал публиковать предварительные результаты сегодняшнего голосования

В большинстве российских регионов оно еще идёт.

Первые данные о голосовании появились на сайте ЦИКа в два часа дня, одновременно с тем, как закрылись избирательные участки в Амурской области, Забайкальском крае и в Якутии. Там сказано, что общая явка уже составила почти шестьдесят процентов от всех избирателей. На интернет-портале выложили карту, где отмечено, что самая большая доля участников голосования зафиксирована на Северном Кавказе, Брянской области, Башкирии, Ямало-Ненецком округе и в республике Тыве.

Сейчас обработано 0,79% голосов. В ЦИКе объявили, что почти семьдесят три процента избирателей поддержали поправки. Из тех регионов, где голосование закончилось, самым протестным стала Якутия, где вариант «ДА» выбрали только 65%.

Предварительные результаты голосования на этот раз появились необычно рано. Как правило, во время выборов, они недоступны для общественности пока не закроется последний избирательный участок в стране.

Голосование по поправкам в Конституцию идёт с 25-ого июня. Сегодня проходит последний день.