Ангар с покрышками и мусором горит в подмосковном Красногорске на площади более двух тысяч квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Ангар частично обрушился. Как сообщает корреспондент ТАСС, черный столб дыма виден в радиусе нескольких километров.
2020-07-01T15:33:03+03:00
2020-07-01T15:33:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 01 июля 2020
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