Ангар с покрышками и мусором горит в подмосковном Красногорске на площади более двух тысяч квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Ангар частично обрушился. Как сообщает корреспондент ТАСС, черный столб дыма виден в радиусе нескольких километров.