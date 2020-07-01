Z Архив новостей новости
5 12 6 1050
15:32, 01 июля 2020

Путин призвал к координации усилий для помощи Сирии в условиях пандемии коронавируса

Президент Путин призвал к координации усилий для помощи Сирии в условиях пандемии коронавируса. Об этом он заявил во время видеоконференции с участием президентов Турции и Ирана. По мнению Путина, Россия, Турция и Иран могли бы многое сделать в плане возвращения беженцев, а также восстановления экономики и социальной сферы Сирии.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 26 июня Поздравить…

5 320 6 6911 26.06
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Абажуры из евреев как мем Меня бы совершенно не взволновало саморазоблачение очередного антисемита. В конце концов, каждый зарабатывает в меру собственной брезгливости. Мое беспокойство начинается там, где я могу увидеть за его экстравагантной метафорой позицию федерального канала…

5 205 6 19548 29.06
Блоги

Илья Яшин политик

+ А мы чем хуже? Тоже организовали участок А мы чем хуже? Тоже организовали участок Места у нас, правда, совсем мало — пришлось выделить под волеизъявление граждан сортир. Урны, к сожалению, не нашлось. Но не беда; оборудовали под это дело стоявшее рядом с унитазом мусорное ведро…

5 52 6 9099 27.06
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Минкин журналист

Парадный мусор Мусорные машины едут, подметают, разбрызгивают дезинфекцию и распространяют патриотизм и священную память…

5 85 6 28302 24.06
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Парад але Ну, да, никто к нам на парад не приехал – а кто нам вообще нужен? Путин-то на Красную площадь пришел – а это главное! Вирус разгулялся – но ведь даже лучше получилось…

5 204 6 81540 24.06
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Это сладкое слово «поправка» Проголосуйте за, и все вас будут бояться, – потому что любить нас не будут никогда, правда ведь, потому что такие плохие не могут любить таких хороших!..

5 238 6 44250 30.06
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

«Эхо Москвы» безусловно солидарно с коллегами «Мы требуем полного и беспристрастного расследования всех обстоятельств происшествия, в результате которого наш коллега оказался на операционном столе»...

5 125 6 23934 12:13
Блоги

+ Обращение Владимира Путина к россиянам Обращение Владимира Путина к россиянам Вновь обозначу свою позицию, обновленный текст Конституции, все поправки — вступят только при вашем одобрении…

5 243 6 46988 30.06
8читать ;смотреть
Блоги

Яэль Ильински, Израиль: Проголосовать четыре раза вместо одного? — Пожалуйста Россияне в Израиле могли сегодня голосовать в посольстве РФ в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. В Хайфе даже выдали бюллетень моей ещё несовершеннолетней дочери…

5 186 6 37190 28.06
Новости

Центризбирком объявил первые результаты голосования по Конституции Голосование на большей части территории России еще не завершено…

5 26 6 5271
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Путин постепенно теряет власть. Есть сектора, которыми он не руководит, которыми руководят совершенно другие люди. Основные вещи — нагнуть Америку, ракета, которая летит вокруг Земли всю оставшуюся жизнь, гнобить Навального – это под его неусыпным оком…

5 52 6 11088 28.06
#слушать 49:48 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Никто не хотел воевать… СССР, конечно же, тоже был замешан в этом попустительстве – и ещё как! Широкий масштаб советского потакания Гитлеру бесспорен – начиная тоже с периода 1934-39 гг. и заканчивая, разумеется, Пактом Молотова-Риббентропа…

5 221 6 48980 25.06
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона Моя позиция предельно ясна. Люди НЕ делятся на белых и чёрных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идёт за толпой...

5 294 6 68466 25.06
Блоги

Василий Головнин журналист, Токио

Ровно 70 лет назад Пхеньян врезал по ошеломленным южанам по-жуковски Беспечные американцы совершенно не ожидали такого развития событий и верили в прежние договоренности с тов. Сталиным о полюбовном разделе Кореи, бывшей японской колонии…

5 56 6 12906 25.06
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Пшик и пустота. О роли культуры и ее работников в путинский период Путинской культуры НЕТ. Есть российская культура прискорбной первой двадцатилетки XXI века. Местами очень впечатляющая. Но создана она вся, от Сорокина до Звягинцева и от Васи Обломова до Васи Ложкина, или в пику государственному императиву («анти-»), или абсолютно вне его («не-»)...

5 107 6 25616 27.06
Блоги

Маргарита Ставнийчук журналист

+ «Сегодня они сажают за рисунки, а завтра за буквы?» «Сегодня они сажают за рисунки, а завтра за буквы?» В Москве прошла акция в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой…

5 23 6 5547 27.06
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

В России сегодня поднимут тарифы ЖКХ. Изменения зависят от региона Стоимость жилищно-коммунальных услуг сегодня подорожают во всех субъектах федерации

5 13 6 11018
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Я бы посмотрел на эту статью, если бы ее отдали на растерзание первокурсникам на истфак. Но историки молчат, улыбаются, машут, кланяются, хвалят взахлеб, умиляются до оргазма. У них у всех анусы, опечатанные ФСБ…

5 79 6 136464 24.06
#слушать 46:09 8читать ;смотреть $скачать 10.6 МБ
Голосование

3281305
«Процессы, занявшие вторые места в голосовании»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 7012 28.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал #2. Coбчак, Сергий, Шевчук, Eфремов, Серебренников и ответ Соловьеву Наповал #2. Coбчак, Сергий, Шевчук, Eфремов, Серебренников и ответ Соловьеву Ксения Собчак, ее нос, Сергий и монастырь. Вечный газ — ответ на критику Соловьева, а так же новый клип Шевчука, раскаяние Eфремова и наказание Серебренникову…

5 66 6 233747 28.06
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Щедрый подарок Путина Щедрый подарок Путина Спрятавшись в бункере, Путин твердит о победе над эпидемией. Смешные поправки к Конституции. Прогрессивный налог — удар по тем, кто не зависит от государства. Зато олигархам Путин преподнес щедрый подарок…

5 15 6 89852 27.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8603410
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4539070

Сегодня в эфире