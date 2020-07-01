Президент Путин призвал к координации усилий для помощи Сирии в условиях пандемии коронавируса. Об этом он заявил во время видеоконференции с участием президентов Турции и Ирана. По мнению Путина, Россия, Турция и Иран могли бы многое сделать в плане возвращения беженцев, а также восстановления экономики и социальной сферы Сирии.
2020-07-01T15:32:33+03:00
2020-07-01T15:32:33+03:00
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15:32, 01 июля 2020
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