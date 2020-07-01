Суд штата Нью-Йорк приостановил издание книги племянницы президента США об отношениях между несколькими поколениями клана Трампов, который характеризуется автором как, цитата, «одна из самых влиятельных и разобщенных семей в мире».

Публикация книги о том, судя по названию, как семья, к которой принадлежит и написавшая эти мемуары Мэри Трамп, «создала самого опасного человека в мире», была перенесена на неопределенное время по инициативе младшего брата президента, Роберта Трампа. Он объяснил это тем, что Мэри, признанный специалист в области психологии и психопатологии, около сорока лет назад подписала обязательство о неразглашении внутрисемейных перипетий, запрещающее ей и публикацию соответствующих воспоминаний, пишет сайт Политико. Ее отец, Фред, наряду с Дональдом, один из двух старших сыновей ныне покойного главы семейства, умер от алкоголизма в начале 80-х годов. Как следует из анонса выхода книги на сайте издательства, Фред, нуждавшийся в дорогостоящем лечении, был тогда брошен нынешним хозяином Овального кабинета на произвол судьбы; ближайшие родственники Мэри Трамп были им исключены из медицинской страховки, а также лишены значительной части наследства, которое ей впоследствии пришлось отсуживать у своего дяди, действующего главы государства.

ОТВОДКА

Распространение мемуаров племянницы американского президента, которые планировалось выпустить в конце июня, отложено судом до тех пор, пока не будет принято постоянное решение по иску Роберта Трампа.