Не стало актера Виктора Проскурина

Он скончался на 69-м году жизни. Проскурин известен своими ролями в фильмах «Большая перемена», «Жестокий романс», «Пиковая Дама», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Он работал в «Ленкоме» и Театре имени Ермоловой.

В эфире Эха Москвы актер ранее говорил, что старается всегда критично подходить к своим работам

О времени и месте похорон пока не объявлено.