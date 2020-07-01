В России за сутки выявлено более 6,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Это чуть меньше, чем накануне. При этом резко выросло число жертв. За сутки скончались 216 пациентов с подтвержденным COVID-19 — во вторник сообщали о том, что скончались 154 человека.
2020-07-01T14:11:01+03:00
2020-07-01T14:11:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:11, 01 июля 2020
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