Следственный комитет проведет проверку по факту нападения задержанного сотрудника Генпрокуратуры на полицейского

По данным СМИ, речь идет о Игоре Мельникове, уволенном после инцидента.

Провести доследственную проверку по факту произошедшего поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ее ход на контроле центрального аппарата. Имя сотрудника Генпрокуратуры, чьим действиям будут давать оценку, в сообщении СК не указывается. Но по данным газеты «Коммерсант», это замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности ведомства Игорь Мыльников. Издание сообщило, что своего поста он лишился после того, как будучи в состоянии алкогольного опьянения попытался проникнуть на территорию элитного дома, был задержан и в отделении ударил рукой и ногой полицейского. Это попала на камеру. На записи слышно, как Мыльников спрашивает полицейского, знает ли тот, кто он такой, и предлагает поискать его имя в интернете.

После просьбы другого полицейского положить ремень в пакет Мыльников попытался его ударить, но его скрутили. На этом запись обрывается. Известно, что позже на тот момент еще сотрудника Генпрокуратуры забрали из отделения его коллеги.

По данным «Коммерсанта», в прошлом году Мыльников был награжден знаком «Почетный работник прокуратуры».