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14:07, 01 июля 2020

В России сегодня завершится голосование по поправкам к Конституции

В Подмосковье, в отличие от столицы и некоторых других регионов, на избирательных участках не стали организовывать викторины, лотереи или конкурсы с раздачей призов. Возможно, поэтому и сам процесс голосования здесь проходит без ажиотажа – к примеру, на одном из участков в городе Видное, организованном в здании пожарной части, в помещении для голосования редко оказывается больше одного избирателя, а в основном там и вовсе никого нет. Тем, кто пришел без средств защиты, выдают одноразовые маску и перчатки. Затем члены комиссии сверяют паспортные данные, после чего голосующий получает бюллетень с единственным вопросом. Отсутствие каких-либо пояснений на этом листе вызывает недоумение, рассказал «Эху» избиратель по имени Александр.

К самой же процедуре голосования у наших собеседников вопросов нет. Организаторы постарались сделать процесс безопасным, рассказал еще один избиратель Руслан, голосовавший на другом участке.

Добавим, что молодых людей среди участников голосования меньшинство – в основном на участки приходят люди средних лет и пенсионеры.
Завершится голосование в сегодня 20 часов, после чего избиркомы приступят к подсчету голосов.



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