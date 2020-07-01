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14:05, 01 июля 2020

В Москве на Красной площади сегодня были задержаны участники акции «2036»

Эти цифры они выложили своими телами на брусчатке. Как сообщает телеканал Дождь, в этом участвовали 8 человек, среди них участники группы Pussy Riot и муниципальные депутаты.
Сегодня – последний день голосования по поправкам к Конституции, одна из которых дает возможность Владимиру Путину вновь участвовать в президентских выборах. Президент сегодня голосовал на участке в здании Российской Академии наук. Он был без медицинской маски и перчаток.
По данным Центризбиркома, явка по стране в целом достаточно высокая – более 55%. Наиболее активны жители Чечни, Тувы, Кемеровской области — там явка превышает 85%.
Журналисты издания Тайга.Инфо обратили внимание, что система ГАС-Выборы опубликовала явку на некоторых участках раньше реального времени. Главный редактор сайта Василий Волнухин сказал Эху, что это, возможно, технический сбой
Волнухин считает, что Центризбирком обязательно отреагирует на случившееся.



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