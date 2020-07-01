В Москве на Красной площади сегодня были задержаны участники акции «2036»

Эти цифры они выложили своими телами на брусчатке. Как сообщает телеканал Дождь, в этом участвовали 8 человек, среди них участники группы Pussy Riot и муниципальные депутаты.

Сегодня – последний день голосования по поправкам к Конституции, одна из которых дает возможность Владимиру Путину вновь участвовать в президентских выборах. Президент сегодня голосовал на участке в здании Российской Академии наук. Он был без медицинской маски и перчаток.

По данным Центризбиркома, явка по стране в целом достаточно высокая – более 55%. Наиболее активны жители Чечни, Тувы, Кемеровской области — там явка превышает 85%.

Журналисты издания Тайга.Инфо обратили внимание, что система ГАС-Выборы опубликовала явку на некоторых участках раньше реального времени. Главный редактор сайта Василий Волнухин сказал Эху, что это, возможно, технический сбой

Волнухин считает, что Центризбирком обязательно отреагирует на случившееся.