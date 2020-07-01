Журналист интернет-издания Медиазона Давид Френкель находится в обычной палате в больнице

Его состояние оценивается как средней тяжести. Об этом Эху сообщили его родственники.

Накануне полицейский на избирательном участке сломал Френкелю руку.

Журналист «Медиазоны» Давид Френкель имел полное право находиться на избирательном участке в Санкт-Петербурге. Об этом в нашем эфире сказал главный редактор издания Сергей Смирнов

Смирнов добавил, что при инциденте полицейский не представился и не озвучил причину. Следственный комитет принял заявление адвоката журналиста Давида Френкеля, который был избит полицейским на избирательном участке в Санкт-Петербурге. Союз журналистов России готов оказать помощь Френкелю. Если она потребуется, — об этом Эху сказал председатель Союза Владимир Соловьев Соловьев отметил, что сейчас этим делом занимаются следственные органы.