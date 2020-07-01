По состоянию на сегодняшнее утро в России выявлены 6556 новых случаев коронавируса, чуть меньше, чем вчера

За сутки умерли еще 216 пациентов с COVID-19 . С начала распространения инфекции в России скончались более 9 с половиной тысяч человек. Общее количество инфицированных превышает 654 тысячи
2020-07-01T13:34:28+03:00
2020-07-01T13:34:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 01 июля 2020
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