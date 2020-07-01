СЖР готов оказать юрпомощь журналисту Медиазоны, полицейские сломали ему плечо на избирательном участке в Петербург

Союз журналистов России готов оказать юридическую помощь журналисту Медиазоны Давиду Френкелю, которому полицейские сломали плечо на избирательном участке в Санкт-Петербурге. – сообщил в эфире Эха глава Союза журналистов Владимир Соловьев. По его словам, это неприемлемо. Союз журналистов сейчас выясняет подробности и в ближайшее время сделает заявление.

Добавим, в МВД отрицают факт нападения на журналиста.