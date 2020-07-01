В Москве на красной площади задержали 8 человек, которые собственными телами выложили цифру «2036»

Как сообщает телеканал дождь, в акции участвовали муниципальные депутаты Люся Штейн и Виктор Котов, а также представители группы Pussy Riot — их увезли в отделение по Китай-городу.

Поправки в Конституции позволят президенту путину после истечения полномочий в 2024 году оставаться у власти еще 12 лет. Сегодня в России проходит основной день голосоования по поправкам.