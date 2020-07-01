Государственный Исторический музей сегодня открылся после трех с половиной месяцев перерыва из-за коронавируса. Посетить его можно будет по сеансам. В залах нужно будет находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию. Как передает Интерфакс, в 10 часов утра в музее начался праздничный концерт.