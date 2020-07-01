Роспотребнадзор Оренбургской области не согласовал проведение матча Футбольной российской Премьер-лиги Оренбург-Урал

Управление Роспотребнадзора Оренбургской области не согласовало проведение матча Футбольной российской Премьер-лиги Оренбург-Урал. Он должен был состояться сегодня днем. У 10 представителей оренбургской команды подтверждена коронавирусная инфекция.

Участие команды в остальных матчах будет зависеть от результатов тестирования.