За сутки в России от коронавируса умерли 216 человек, из них 35 в Москве

Больше всего скончавшихся зафиксировано в Петербурге — 46 человек. Город обошел по этому показателю Москву, где умерли 35 пациентов. Накануне в столице было столько же смертей от COVID-19. При этом именно Москва занимала ранее первое место в печальном списке лидеров по смертности от коронавируса. В целом данные показатели в два и более раз превышают аналогичные данные недельной давности. В то же время за последние сутки в России выявили 6 556 новых случаев коронавируса, в Москве заболели 611 человек. Это минимум с 6 апреля.

Всего с даты развития пандемии в России умерли 9 536, чуть более трети в столице, а заболели по стране более 650 тысяч. Кроме Москвы и Петербурга больше всего скончавшихся от COVID-19 в Подмосковье, Дагестане, Нижегородской и Ростовской областях, в Красноярском крае.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил об усилении пандемии коронавируса в мире.