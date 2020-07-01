Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку в отношении экс-сотрудника Генпрокуратуры, который напал на полицейского

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении бывшего сотрудника Генпрокуратуры, который напал на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Газета «Коммерсантъ» утверждает. что генпрокурор Игорь Краснов уже уволил зам.начальника Управления физической защиты и обеспечения безопасности Игоря Мыльникова. Он был остановлен за вождение в нетрезвом состоянии. В отделении полиции Мыльников напал на полицейского, который предложил ему снять ремень.