В подмосковном Лыткарино на избирательном участке, где голосуют по поправкам к Конституции, раздавали выплаты

В администрации города утверждают, что с самим голосованием это никак не связано.

Была на даче, по телефону пригласили приехать за выплатой в тысячу рублей как ветерану труда, ее выдают в Промышленно-гуманитарном колледже Лыткарино, где одновременно идет голосование по поправкам. Чтобы не ходить 100 раз сюда, сразу и проголосовала, рассказала пенсионерка Мария Ивановна Русской службе BBC. Журналисты засняли весь процесс – избирательные участки в спортивном и актовом зале учебного заведения, на этом же этаже кабинет психолога, на котором висит табличка «Прием несовершеннолетних узников Великой Отечественной войны». Детям войны выдают по 1,5 тысячи рублей. Один из избирателей, проголосовавший, а затем получивший деньги, уверен, что одно с другим никак не связано. Просто совпало, что выплаты по городской программе «дети войны» осуществляются в одном здании с участками. Выдававшая деньги женщина, экс-начальница Военно-учетного стола Лыткарино, на вопросы BBC отвечать не стала. Сказала лишь, что к голосованию отношения не имеет, и уехала на машине. Глава администрации Лыткарино Евгений Серегин заверил журналиста издания, что «Никто никаких выплат никому на выборах не выдает», не надо путать голосование и программу. Само голосование, по его словам, проходит без нарушений.

В ЦИКе отказались пояснить BBC, соответствует ли закону практика раздачи выплат во время голосования. Зампред комиссии Николай Булаев сказал, что не комментирует по телефону «сплетни и слухи»