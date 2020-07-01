Средняя явка на голосование по поправкам к Конституции на данный момент составляет 57%

Активнее всего голосуют в Туве, Чечне и Кемеровской области. В ближайшие минуты должны появиться и первые результаты голосования в восточных регионах России.
2020-07-01T13:02:04+03:00
2020-07-01T13:35:02+03:00
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13:02, 01 июля 2020
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