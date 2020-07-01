Союз журналистов России готов обеспечить юридическую помощь журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю, которому полицейские сломали плечо на избирательном участке Санкт-Петербурга. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
«Слышал о том, что коллега пострадал, мы сейчас выясняем подробности и в ближайшее время выпустим заявление на сайте. Конечно, это неприемлемо, и при необходимости наш центр правовой защиты журналистов готов коллеге оказать юридическую помощь», — сказал он.
Накануне корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил о нападении на избирательном участке в Петербурге. По его словам, сотрудник полиции попытался удалить его с участка, заломил руку и ударили по ней кулаком. Прибывшая позже «скорая помощь» диагностировала перелом, журналиста прооперировали. Видео нападения опубликовало интернет-издание «Медиазона». При этом в МВД отрицают факт нападения.
СЖР готов обеспечить юридическую помощь журналисту «Медиазоны» Френкелю, которому полицейские сломали плечо
Союз журналистов России готов обеспечить юридическую помощь журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю, которому полицейские сломали плечо на избирательном участке Санкт-Петербурга. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.