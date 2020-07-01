Мэр столицы штата Вирджинии Ричмонда сегодня объявит о сносе трех ключевых памятников генералам-конфедератам

Ранее суд Вирджинии запретил демонтировать памятник главному герою армии конфедератов генералу Роберту Ли.

Мэр Ричмонда Левар Стоуни сегодня объявит о демонтаже памятников президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису, и генералам армии Юга Стоунволу Джексону и Джи И Би Стюарту. Ранее в июне протестующие повалили памятник Дэвису, а позднее попытались повалить и Стюарта. Тогда мэр Стоуни призвал протестующих спокойно дождаться легального сноса памятников властями. Все три монумента располагаются на Проспекте Монументов Ричмонда и находятся на земле, принадлежащей городу — ранее губернатор штата Ральф Нортам подписал указ, разрещающий властям городов сносить памятники. В отличие от памятника самому известному генералу-конфетерату Роберту Ли, который установлен в Ричмонде на земле, принадлежащей штату Вирджиния. Губернатор Нортам издал указ о демонтаже монумента, но суд наложил запрет в рамках иска, поданного противниками сноса. Все это время вокруг памятника генералу Ли не прекращаются протесты и столкновения с полицией.

Во вторник губернатор-республиканец штата Миссисипи подписал исторический закон, принятый ранее республиканским Конгрессом штата, о замене флага Миссисипи и устранения с него символа Конфедерации.