Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту слива отходов «Норникеля» в тундру

Сама корпорация также признала нарушение.

СК Норильска завел дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ в отношении Талханской обогатительной фабрики, которая принадлежит «Норникелю». Об этом сообщает «Новая газета». Следователи уже допросили её корреспондента Елену Костюченко в качестве свидетеля, а также запросили фото и видеоматериалы.

Сотрудники «Новой» вместе с экоактивистами в минувшие выходные нашли трубы, по которым Талханская фабрика сливала в техническую воду в реку Хараелах. Происходящее уже зафиксировали представители МЧС и прокуратуры. Тогда же туда почти сразу приехали рабочие «Норникеля», которые в срочном порядке стали демонтировать трубы.

В самой горно-металлургической компании уже назвали происходящее грубым нарушением правил. На сайте «Норникеля» сказано, что руководство Талханской фабрики отстранили от работы.

Ранее «Новая писала», что отходы с этой фабрики сливались в озеро Пясино, которое сильно пострадало в результате недавнего разлива топлива на другом предприятии «Норникеля».