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11:02, 01 июля 2020

Автосистема «Выборы» опубликовала явку на участки Свердловской области на два часа раньше реального времени

Государственная автоматизированная система «Выборы» опубликовала явку на участки Свердловской области на два часа раньше реального времени. На это обратили внимание журналисты издания Тайга.Инфо.
Главный редактор сайта Василий Волнухин сказал Эху, что это мог быть технический сбой
Василий Волнухин считает, что Центризбирком обязательно отреагирует на случившееся.



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