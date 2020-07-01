За последние сутки в России выявлено 6 556 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 31,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 216 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 10 281 человек.
2020-07-01T10:34:02+03:00
2020-07-01T10:34:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 01 июля 2020
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