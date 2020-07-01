Государственный Исторический музей сегодня открывается после трех с половиной месяцев перерыва из-за коронавируса

Посетить его можно будет по сеансам. В залах нужно будет находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию. Как передает Интерфакс, в 10 часов утра в музее начался праздничный концерт.
2020-07-01T10:33:50+03:00
2020-07-01T10:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 01 июля 2020
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