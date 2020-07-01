Глава ГИБДД России Михаил Черников предлагает запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям ПДД

Глава ГИБДД России Михаил Черников предлагает запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям правил дорожного движения. В интервью газете «Аргументы и факты» он отметил, что каршеринг становится все более популярным. При этом люди, которые управляют этими автомобилями стали чаще попадать в ДТП.

Черников полагает, что каршеринговые компании могли бы создавать базы данных нарушителей и в случае необходимости направлять запросы для проверки отдельных лиц.