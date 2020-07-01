Глава ГИБДД России Михаил Черников предлагает запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям правил дорожного движения. В интервью газете «Аргументы и факты» он отметил, что каршеринг становится все более популярным. При этом люди, которые управляют этими автомобилями стали чаще попадать в ДТП.
Черников полагает, что каршеринговые компании могли бы создавать базы данных нарушителей и в случае необходимости направлять запросы для проверки отдельных лиц.
Глава ГИБДД России Михаил Черников предлагает запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям ПДД
Глава ГИБДД России Михаил Черников предлагает запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям правил дорожного движения. В интервью газете «Аргументы и факты» он отметил, что каршеринг становится все более популярным. При этом люди, которые управляют этими автомобилями стали чаще попадать в ДТП.