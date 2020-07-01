Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в рабочем порядке все вопросы, которые нужно было затронуть

Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталия Эйсмонт. Она не привела никаких подробностей. Ничего пока не говорят и в Кремле.

Накануне Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным принял участие в открытии Ржевского мемориального комплекса. Перед поездкой белорусский лидер говорил, что будет обсуждать с путинным ситуацию с вмешательством извне в президентские выборы в Белоруссии.