Серьезных нарушений во время голосования по поправкам к Конституции на данный момент нет, — Памфилова

Серьезных нарушений во время голосования по поправкам к Конституции на данный момент нет, — утверждает глава ЦИКа Элла Памфилова. Средняя явка по стране составляет чуть более 55%.

В Москве она на данный момент составляет 42%, в Санкт-Петербурге — 59. Памфилова называет это высокой явкой. Она напомнила, что голосуют уже шесть дней. По словам Памфиловой, все это говорит о том, что такой способ голосования удобен.