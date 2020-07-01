В США запретили публикацию книги о президенте Дональде Трампе, которую написала его племянница

Это произошло по иску от других родственников.

Верховный суд Нью Йорка наложил временный запрет на выход книги Мэри Трамп «Слишком много и никогда достаточно. Как моя семья создала самого опасного человека в мире». Дело в том, что брат президента Роберт утверждает, будто в этом тексте есть информация, которая нарушает договор о неразглашении, подписанный членами семьи в 2001-ом году. О каких именно данных идёт речь – не уточняется.

Сама Мэри Трамп и издательство Simon & Schuster с этим не согласны. Они апеллируют к первой поправке к Конституции США, которая обеспечивает свободу слова и свободу прессы. В суде это дело рассмотрят на следующей неделе.

Тем временем американский телеканал CNN сообщает, что напечатаны уже семьдесят пять тысяч экземпляров этой книги. Она должна поступить в продажу 28-ого июля. Предполагается, что там описаны истории различных конфликтов и скандалов в семье Трампов.

Президент Трамп в свою очередь ранее заявлял, что не читал книгу своей племянницы и говорил, что у его родственницы не было права её писать.