Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. По его словам, это решение улучшит стратегическую гибкость США в Европе.
Ранее Трамп обещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО.
Дональд Трамп утвердил план по передисклокации из Германии 9,5 тысяч военнослужащих для сдерживания России
Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. По его словам, это решение улучшит стратегическую гибкость США в Европе.