Всех призывают четко следовать инструкции по отправке бюллетеней в Комплекс обработки избирательных бюллетеней и придерживаться социальной дистанции.

На одном из избирательных участков Северного округа Москвы, который расположен рядом с метро, голосующих встречал яркий плакат с воздушными шариками в цветах российского флага с надписью «Наша страна, наша конституция, наше решение!». Сразу при входе лежат средства для дезинфекции рук, перчатки и маски, которые необходимо надеть. Далее рамка металлодетектора и проверка личных вещей, в частности, рюкзаков. Однако не такая строгая, как на массовых акциях. После этого надо назвать своей адрес прописки, предъявить паспорт и расписаться в журнале учета проголосовавших. Сделать это предлагают одноразовой ручкой, которую отдают с собой и дарят магнит с надписями «Новая конституция – новая реальность. Голосуй за свое будущее. Справедливость. Стабильность. Суверенитет». После выдают бюллетень и направляют в кабинку для голосования, шторой она не огорожена. Далее необходимо отправить листок в Комплекс обработки избирательных бюллетеней. Их призывают не складывать и не уносить с собой. Каждому, кто выполнил данный алгоритм, выдают листовки для участия в лотерее под названием программа «Миллион призов», где в качестве подарка обещают сертификат на различные товары, в том числе, продукты, лекарства, а также билеты кино, музее, театры.

Отводка:

Традиционной торговли, в частности, выпечкой в этом году на участках нет.