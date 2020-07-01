Явка на голосования по поправкам к Конституции в разных регионах составила от 33 до более 80 процентов

Сегодня – последний день, когда россияне могут выразить свое отношение к изменению Основного закона.

Плебисцит, растянувшийся на неделю, вступил в завершающую стадию: в Сибири и на Дальнем Востоке уже начали подсчитывать промежуточные показатели явки. В Иркутской области с учетом предыдущих шести дней проголосовала треть избирателей, в Новосибирской и Томской – примерно по 37 процентов, передает агентство «Интерфакс». В Забайкальском крае и Приморье процесс идет активнее – около половины населения уже проголосовало. Далеко вперед вырвалась Кемеровская область: там, согласно данным местного избиркома, на участки уже пришло больше 81 процента избирателей. При этом абсолютный рекорд принадлежит трем селам на Чукотке, где была зафиксирована 100-процентная явка.

Кроме того, предварительные данные обнародовали и в Севастополе, где свой голос отдали около половины жителей, внесенных в избирательные списки.

Ранее сообщалось, что явка на электронном голосовании, которое проходило в Москве и Нижегородской области, составила 93 процента.