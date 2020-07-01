В Московской области проведут эксперимент по утилизации медицинских и биологических отходов, включая использованные маски и перчатки. Об этом сообщает газета РБК. Предлагается создать отдельного оператора, который будет обслуживать и больницы и население. Эксперимент, возможно, начнется уже 1 августа.