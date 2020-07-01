В Московской области проведут эксперимент по утилизации медицинских и биологических отходов, включая использованные маски и перчатки. Об этом сообщает газета РБК. Предлагается создать отдельного оператора, который будет обслуживать и больницы и население. Эксперимент, возможно, начнется уже 1 августа.
2020-07-01T09:35:03+03:00
2020-07-01T09:35:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 01 июля 2020
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