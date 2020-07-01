Серьезное ЧП произошло в Чеховском районе Подмосковья. Столкнулись такси и пассажирский микроавтобус Газель. В результате пострадали 9 человек, пятерых пришлось госпитализировать. Всего в маршрутке находились 12 пассажиров и водитель.

Движение на автодороге частично затруднено.