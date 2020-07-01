Избирательные комиссии в восточных районах России и Сибири сообщают о высокой явке на голосование

Избирательные комиссии в восточных районах России и Сибири сообщают о достаточно высокой явке на голосование по поправкам к Конституции. Так, на Чукотке она превысила 70%, при этом в трех селах проголосовали 100% избирателей.

В Кемеровской области проголосовали более 80%. Менее 40% явка в Новосибирской и Иркутской областях.

Между тем, интернет-издание Тайга.Инфо обратило внимание на то, что данные по явке в Новосибирской и Томской областях опережают реальное время на два часа, то есть, в час дня появились сведения о явке на 15 часов.

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