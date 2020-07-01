Цифровая маркировка обуви, лекарств и табака станет обязательной

Продавать товары без нанесенных на них кодов Дата Матрикс будет нельзя. Исключение, да и то временное, сделано для партий, которые произвели до 1 июля Торговать ими разрешат до тех пор, пока не истечет срок годности. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Наличие цифрового кода позволит получить полную информацию о товаре и его движении от производителя к прилавку. Проверить историю смогут не только контрольные органы, но и потенциальные покупатели. Достаточно установить на свой смартфон специальное приложение «Честный знак», которое разработано в России для разных платформ. С его помощью можно будет узнать где изготовлены ботинки или лекарства и откуда они доставлены. Кроме того, приложение позволяет сканировать штрих-коды и чеки.

В Роспотребнадзоре уверены, что введение новой системы избавит российский рынок от контрафактной продукции.