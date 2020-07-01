В Бундестаге состоится заседание по Северному потоку-2, в отношении которого власти США хотят ввести новые ограничения

Эти планы вызвали негодование у властей Германии.

«Северный поток-2» комитет по экономике и энергетике бундестага будет обсуждать в контекст энергетического суверенитета Европы и Германии на фоне введения санкций против газопровода. На заседании должны выступить с докладами эксперты. Будет присутствовать и бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер. Напомню, что комитет возглавляет Клаус Эрнст, который ранее неоднократно высказывался критически о вмешательстве США в европейскую энергетическую политику. Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Но сначала сроки складывались из-за позиции Дании, а потом из-за санкций США, под давлением которых швейцарской компании Allseas пришлось остановить работы. В июне в американском сенате анонсировали дополнительные ограничения.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что власти Германии готовят ответные меры на случай, если санкции будут введены.

Сенат США включил новые санкции против «Северного потока-2» в проект оборонного бюджета. Представитель Республиканской партии Стив Вомак сообщил, что теперь обе палаты парламента будут согласовывать свои варианты по бюджету.

Ограничительные меры, введенные Вашингтоном в конце прошлого года, были нацелены непосредственно на суда, ведущие прокладку газопровода. В новом проекте говорится о распространении санкций на все компании, участвующие в работе, а также на тех, кто оказывает страховые и портовые услуги.