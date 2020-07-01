В России сегодня основной и последний день голосования по поправкам к конституции

Обнуление президентских сроков Владимира Путина — ключевая поправка к конституции. Она позволит ему остаться у власти до 2036-го года. Кроме того в конституции появится упоминание бога и веры в него, но какого именно авторы поправок не уточнили. Инициатором продления сроков Путина, напомню, стала депутат Госдумы и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, а вписать в основной закон страны бога предложил патриарх Кирилл. Российские законы в случае принятия новой конституции получат приоритет над международным правом. Радикально усилится власть президента. Глава государства будет лично вносить в Совет Федерации представления об увольнении судей Конституционного, Верховного, кассационных и апелляционных судов. Раньше эти процедуру могли инициировать сами судьи. Президент также сможет назначать генпрокурора без утверждения его кандидатуры в верхней палате парламента. Наконец в основном законе браком будет считаться только союз мужчины и женщины.

Предварительные результаты общероссийского голосования по поправкам, которое проходит с 25 июня, станут известны этим вечером.