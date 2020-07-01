Число миллиардеров на планете выросло до рекордного уровня

По подсчетам аналитической компании Wealth-X, которая привела данные за прошлый год, их количество приближается к 3 тысячам. Причем больше всего миллиардеров – почти 800 – в Соединенных Штатах. Следом идут Китай, Германия и Россия. Пятую строчку рейтинга делят Швейцария и Великобритания.

Как ранее отмечал Forbes, во время пандемии состояние богатейших россиян выросло на 60 миллиардов долларов. По подсчетам журнала, больше всего разбогател владелец «Норникеля» Владимир Потанин.