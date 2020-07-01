По подсчетам аналитической компании Wealth-X, которая привела данные за прошлый год, их количество приближается к 3 тысячам. Причем больше всего миллиардеров – почти 800 – в Соединенных Штатах. Следом идут Китай, Германия и Россия. Пятую строчку рейтинга делят Швейцария и Великобритания.
Как ранее отмечал Forbes, во время пандемии состояние богатейших россиян выросло на 60 миллиардов долларов. По подсчетам журнала, больше всего разбогател владелец «Норникеля» Владимир Потанин.
Число миллиардеров на планете выросло до рекордного уровня
По подсчетам аналитической компании Wealth-X, которая привела данные за прошлый год, их количество приближается к 3 тысячам. Причем больше всего миллиардеров – почти 800 – в Соединенных Штатах. Следом идут Китай, Германия и Россия. Пятую строчку рейтинга делят Швейцария и Великобритания.