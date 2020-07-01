Национальная литературная премия «Большая книга» дала старт народному голосованию.
В последние недели перед церемонией награждения «Большая книга» надеется порадовать читателей свободным доступом к произведениям финалистов.
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Национальная литературная премия «Большая книга» дала старт народному голосованию.
В последние недели перед церемонией награждения «Большая книга» надеется порадовать читателей свободным доступом к произведениям финалистов.
Пшик и пустота. О роли культуры и ее работников в путинский период Путинской культуры НЕТ. Есть российская культура прискорбной первой двадцатилетки XXI века. Местами очень впечатляющая. Но создана она вся, от Сорокина до Звягинцева и от Васи Обломова до Васи Ложкина, или в пику государственному императиву («анти-»), или абсолютно вне его («не-»)...