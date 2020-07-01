Экс-бухгалтера «Седьмой студии» освободили от наказания

Нина Масляева была приговорена к двум годам и трем месяцам колонии, которые она уже отбыла на стадии следствия. Суд также удовлетворил иск министерства культуры о компенсации почти 130 миллионов рублей, которые она должна выплатить вместе с другими фигурантами дела, среди которых и режиссер Кирилл Серебренников.

Дело Масляевой было выделено в отдельное производство, так как она единственная признала вину и пошла на сделку со следствием. Другие обвиняемые по так называемому «театральному делу» получили условные сроки.