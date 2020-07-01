Турции потребуется разрешение России для передачи комплексов С-400 Соединенным Штатам

Об этом напомнила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева — ее слова приводит агентство «Интерфакс». Так она прокомментировала предложение американского сенатора Джона Тьюна выкупить зенитно-ракетные системы у Анкары, чтобы разрешить ряд противоречий между США и Турцией.

Белый дом активно выступает против получения С-400 союзником по НАТО. Вашингтон уже исключил Анкару из программы по поставкам новейших истребителей F-35.