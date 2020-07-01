Space X вывела на орбиту очередной спутник GPS нового поколения

Трансляция велась на Youtube-канале американской компании. Эта миссия была выполнена в рамках контракта с ВВС США и стала уже 75 по счету за все время существования навигационной системы и второй для компании Илона Маска.

Сам аппарат присоединился к остальной орбитальной группировке. Этот спутник GPS 3-его поколения. Он имеет большую мощность сигнала, позволяет точнее определять местоположение объектов и лучше противостоит помехам.